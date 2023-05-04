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18:42, 4 мая 2023Интернет и СМИ

У блогерши Лерчек нашли еще более 170 миллионов рублей дохода

KP.RU: «Летик Мейкап», продающая косметику Лерчек, в 2022 году заработала 172 млн руб.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Компания «Летик Мейкап», занимающаяся продажей косметики блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которую обвиняют в неуплате налогов и отмывании денежных средств, в 2022 году заработала более 170 миллионов рублей. О найденных доходах компании сообщает KP.RU.

По данным издания, выручка «Летик Мейкап» за год составила 172 миллиона рублей, а прибыль — 78 миллионов. «Дела идут в гору: по сравнению с 2021 годом финансовые показатели выросли в 1,3-1,5 раза», — отмечается в материале.

Ранее предприниматели Маргарита и Евгений Шишкины из Йошкар-Олы обвинили Чекалину в намеренном уходе от налогов и заявили, что два года назад столкнулись с мошенничеством со стороны блогерши. Шишкины решили стать дистрибьюторами электронных сигарет, производимых под брендами Лерчек, однако договор нужно было заключить не напрямую с блогершей, а с подставным ИП. Кроме того, по словам Шишкиных, Лерчек не выполнила договоренностей по заключенному контракту.

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О возбуждении уголовного дела в отношении Лерчек и ее мужа Артема Чекалина стало известно в начале марта. Блогерше предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей, а ее супругу — в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Позже следователи предъявили им обвинение в легализации (отмывании) денежных средств.

16 марта суд Москвы избрал меру пресечения Чекалиным. По ходатайству следствия на них наложен запрет определенных действий — им запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. При этом фигурантов дела не ограничили в передвижениях.

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Ксения Кривотулова
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