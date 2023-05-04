Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на параде в День Победы

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин не отменяет выступление на параде в День Победы

Президент России Владимир Путин не отменяет свое выступление на параде в День Победы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Нет, готовится обычный парад. Все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает», — сказал представитель Кремля.

Днем 3 мая стало известно о попытке атаки беспилотников на Кремль. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Песков уточнил, что в момент атаки Путина в Кремле не было, так как он работал в Ново-Огарево.

В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом. Там также заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Украины, где и когда посчитает нужным. Помимо того, Песков после попытки атаки на Кремль сообщил, что планы по проведению парада 9 Мая, приуроченного к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не изменились.