Вейпы, еду и воду запретят проносить на Красную площадь на парад в День Победы

Shot: гостям запретят проносить вейпы, еду и воду на Красную площадь на парад 9 мая

Гостям запретят проносить вейпы, еду и воду на Красную площадь в центре Москвы на парад в День Победы. Об этом сообщаетcя в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, на мероприятие 9 мая в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне не позволят прийти также с домашними животными.

Отдельно подчеркивается, что гости не должны брать на парад карманный беспилотник или любой другой летательный аппарат.

До этого преcc-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии изменений в планах проведения парада 9 мая после атаки дронов на Кремль.

3 мая стало известно об атаке беспилотников на Кремль. Президент России Владимир Путин во время происшествия находился в Ново-Огареве.

Позже Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт и возбудил уголовное дело.