Жена Петросяна опровергла его попадание в реанимацию

Жена Евгения Петросяна Брухунова опровергла его попадание в реанимацию

Жена известного российского юмориста и народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла сообщения, что ее супруг попал в реанимацию. Ее слова передает канал «Звезда» в Telegram.

По словам Брухуновой, Петросян проходил плановый осмотр и его состояние в порядке.

4 мая сообщалось, что юморист якобы попал в реанимацию после установки зубного импланта. Утверждалось, что у Петросяна диагностировали воспаление, из-за чего его положили в отделение ЛОР и челюстно-лицевой хирургии.

2 мая в СМИ появилась информация, что у Петросяна серьезные проблемы с сердцем. Сообщалось, что врачи диагностировали у юмориста гипертоническую болезнь и обнаружили кисты в обеих почках. Комментируя эти данные, артист заявил, что проходит в клинике плановую проверку и чувствует себя нормально. 4 мая юморист сообщил, что его выписали.

О том, что Петросян попал в больницу, 1 мая сообщил Mash. По данным издания, юмористу стало плохо в собственной квартире в Хамовниках: у Петросяна закружилась голова, после чего его жена вызвала скорую. Утверждалось, что приехавшие на вызов медики настояли на его госпитализации.