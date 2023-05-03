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15:48, 3 мая 2023Интернет и СМИ

Петросяна выписали из клиники

Юморист Евгений Петросян сообщил, что его выписали из клиники
Евгений Петросян

Евгений Петросян. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна выписали из клиники, где он проходил плановую проверку. Об этом юморист сам сообщил агентству ТАСС.

Отвечая на вопрос о своем состоянии, Петросян сказал, что чувствует себя отлично. «Плановую проверку закончил», — добавил он.

2 мая в Telegram-канале издания SHOT появилась информация о том, что у Петросяна серьезные проблемы с сердцем. Утверждалось, что врачи диагностировали у юмориста гипертоническую болезнь и обнаружили кисты в его обеих почках. Комментируя эти данные, артист заявил, что проходит в клинике плановую проверку и чувствует себя нормально.

О попадании Петросяна в больницу сообщил Mash в минувший понедельник, 1 мая. По данным издания, юмористу стало плохо в собственной квартире в Хамовниках: у Петросяна закружилась голова, после чего его жена вызвала скорую. Приехавшие на вызов медики настояли на его госпитализации.

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Евгения Наумова
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