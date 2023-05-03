Юморист Евгений Петросян сообщил, что его выписали из клиники

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна выписали из клиники, где он проходил плановую проверку. Об этом юморист сам сообщил агентству ТАСС.

Отвечая на вопрос о своем состоянии, Петросян сказал, что чувствует себя отлично. «Плановую проверку закончил», — добавил он.

2 мая в Telegram-канале издания SHOT появилась информация о том, что у Петросяна серьезные проблемы с сердцем. Утверждалось, что врачи диагностировали у юмориста гипертоническую болезнь и обнаружили кисты в его обеих почках. Комментируя эти данные, артист заявил, что проходит в клинике плановую проверку и чувствует себя нормально.

О попадании Петросяна в больницу сообщил Mash в минувший понедельник, 1 мая. По данным издания, юмористу стало плохо в собственной квартире в Хамовниках: у Петросяна закружилась голова, после чего его жена вызвала скорую. Приехавшие на вызов медики настояли на его госпитализации.