Петросяна выписали из клиники
Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна выписали из клиники, где он проходил плановую проверку. Об этом юморист сам сообщил агентству ТАСС.
Отвечая на вопрос о своем состоянии, Петросян сказал, что чувствует себя отлично. «Плановую проверку закончил», — добавил он.
2 мая в Telegram-канале издания SHOT появилась информация о том, что у Петросяна серьезные проблемы с сердцем. Утверждалось, что врачи диагностировали у юмориста гипертоническую болезнь и обнаружили кисты в его обеих почках. Комментируя эти данные, артист заявил, что проходит в клинике плановую проверку и чувствует себя нормально.
О попадании Петросяна в больницу сообщил Mash в минувший понедельник, 1 мая. По данным издания, юмористу стало плохо в собственной квартире в Хамовниках: у Петросяна закружилась голова, после чего его жена вызвала скорую. Приехавшие на вызов медики настояли на его госпитализации.