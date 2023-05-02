Петросян прокомментировал свое состояние после слухов о проблемах с сердцем
Народный артист РСФСР и юморист Евгений Петросян, попавший в больницу, прокомментировал свое состояние после появления слухов о проблемах с сердцем. Его слова передает ТАСС.
Петросян заявил, что чувствует себя нормально и проходит в клинике плановую проверку. «Мне ж немало лет, я должен проверяться. (...) Со мной все нормально. Периодически — раз в два года — надо проверяться. Вот и все», — уточнил он.
Юморист добавил, что в среду, 3 мая, планирует выписаться из клиники.
Ранее SHOT в своем Telegram-канале написал о проблемах с сердцем у Петросяна. По данным издания, у юмориста диагностировали гипертоническую болезнь. Помимо этого, издание отмечало, что врачи наблюдают за кистами, которые были обнаружены в обеих почках у артиста.
О госпитализации Петросяна сообщалось 1 мая. Утверждалось, что артисту стало плохо в собственной квартире в Хамовниках: у юмориста закружилась голова, после чего его супруга вызвала скорую. Приехавшие на вызов медики настояли на том, чтобы отвезти Петросяна в больницу.