Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:20, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Петросян прокомментировал свое состояние после слухов о проблемах с сердцем

Юморист Евгений Петросян заявил, что чувствует себя нормально

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Народный артист РСФСР и юморист Евгений Петросян, попавший в больницу, прокомментировал свое состояние после появления слухов о проблемах с сердцем. Его слова передает ТАСС.

Петросян заявил, что чувствует себя нормально и проходит в клинике плановую проверку. «Мне ж немало лет, я должен проверяться. (...) Со мной все нормально. Периодически — раз в два года — надо проверяться. Вот и все», — уточнил он.

Юморист добавил, что в среду, 3 мая, планирует выписаться из клиники.

Ранее SHOT в своем Telegram-канале написал о проблемах с сердцем у Петросяна. По данным издания, у юмориста диагностировали гипертоническую болезнь. Помимо этого, издание отмечало, что врачи наблюдают за кистами, которые были обнаружены в обеих почках у артиста.

О госпитализации Петросяна сообщалось 1 мая. Утверждалось, что артисту стало плохо в собственной квартире в Хамовниках: у юмориста закружилась голова, после чего его супруга вызвала скорую. Приехавшие на вызов медики настояли на том, чтобы отвезти Петросяна в больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак
В Бельгии рассказали о роли болельщиков «Спартака» в назначении тренера сборной
На Украине продлили военное положение
Случайно проломивший череп семилетней девочке россиянин попал на видео
В обгоревшей машине пропавших российских аниматоров нашли следы борьбы
В Киеве назвали условие для защиты Европы Украиной
В России резко вырос спрос на преподавателей иностранных языков
Опубликовано видео нападение на баскетболиста ЦСКА в Москве
Российские аграрии стали реже закупать отечественную технику
Врач назвала россиянкам самую опасную косметику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.