Стало известно о госпитализации Евгения Петросяна

Mash: юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали советского и российского юмориста, артиста эстрады Евгения Петросяна. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, Петросяну стало плохо в собственной квартире в Хамовниках. У юмориста сильно закружилась голова, после чего его супруга вызвала скорую.

Приехавшие на вызов медики настояли на том, чтобы отвезти артиста эстрады в больницу. «Сейчас 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза», — утверждают авторы канала.

В декабре прошлого года Евгений Петросян прокомментировал появившееся на YouTube видео с информацией о его смерти. Юморист назвал создателя этого ролика извращенцем и заявил, что публикация встревожила его поклонников и друзей.