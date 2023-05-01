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19:04, 1 мая 2023Интернет и СМИ

Стало известно о госпитализации Евгения Петросяна

Mash: юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В Москве госпитализировали советского и российского юмориста, артиста эстрады Евгения Петросяна. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, Петросяну стало плохо в собственной квартире в Хамовниках. У юмориста сильно закружилась голова, после чего его супруга вызвала скорую.

Приехавшие на вызов медики настояли на том, чтобы отвезти артиста эстрады в больницу. «Сейчас 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза», — утверждают авторы канала.

В декабре прошлого года Евгений Петросян прокомментировал появившееся на YouTube видео с информацией о его смерти. Юморист назвал создателя этого ролика извращенцем и заявил, что публикация встревожила его поклонников и друзей.

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Варвара Кошечкина
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