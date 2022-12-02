Петросян прокомментировал сообщение о своей смерти

Комик Петросян сообщил, что фейковое видео на YouTube о его смерти обеспокоило его друзей

Советский и российский юморист артист эстрады Евгений Петросян рассказал, что его близких и поклонников обеспокоило фейковое видео, в котором сообщалось о его смерти. Ролик он прокомментировал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня какие-то нелюди опубликовали в YouTube видео с дикторским комментарием о том, что я покинул этот свет и оказался совсем на другом», — написал комик. Он отметил, что в ролике были показаны кадры с плачущим человеком, а также была приведена его биография, в которой содержались фактические ошибки.

Петросян также назвал неизвестного создателя видео извращенцем и указал, что на этом канале присутствуют и другие ролики с ложной информацией о смерти российских звезд. При этом, по словам юмориста, видео встревожило многих его друзей и фанатов. «С одной стороны, конечно, не очень приятно, когда тебя живехонького, можно сказать, принудительно отправляют туда, куда ты не торопишься. (...) Теперь, с другой стороны, говорят, это хорошая примета — значит, не дождутся!» — заключил артист.

На YouTube существует целый ряд каналов, посвященных фейковым «трагическим» новостям. Такие аккаунты регулярно публикуют фейковые видео о смерти отечественных звезд шоу-бизнеса или якобы случившихся с ними серьезных происшествиях. Подобные ролики могут собирать от нескольких десятков до сотен тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что слух о своей смерти опроверг ведущий канала «Россия 1» и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников. Информация о том, что он якобы ушел из жизни, будучи в Донецке, была опубликована в онлайн-энциклопедии «Википедия».