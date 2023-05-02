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14:40, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Стали известны подробности состояния попавшего в больницу Петросяна

SHOT: Евгений Петросян попал в больницу с диагнозом «гипертоническая болезнь»

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Известный российский юморист Евгений Петросян попал в больницу с диагнозом «гипертоническая болезнь». Об этом сообщает SHOT в Telegram со ссылкой на источник.

«У 77-летнего Евгения Петросяна серьезные проблемы с сердцем, он госпитализирован с диагнозом гипертоническая болезнь», — раскрыло издание подробности состояния юмориста.

Отмечается, что врачи сделали обследование и не обнаружили у Петросяна наличие травм черепа. Однако из-за результатов ЭКГ и прогрессирующего атеросклероза медики приняли решение оставить артиста в больнице. Помимо этого, врачи наблюдают за кистами, которые были обнаружены в обеих почках юмориста.

О госпитализации Евгения Петросяна сообщалось 1 мая. Ему стало плохо в собственной квартире в Хамовниках. У юмориста якобы сильно закружилась голова, после чего его супруга вызвала скорую. Позже артист опроверг слухи о своей госпитализации и заявил, что проходил плановое обследование.

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Олег Давыдов
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