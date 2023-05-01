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19:39, 1 мая 2023Интернет и СМИ

Евгений Петросян отреагировал на слухи о своей госпитализации

Юморист Евгений Петросян опроверг слухи о своей госпитализации

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народный артист РСФСР и юморист Евгений Петросян опроверг слухи о своей госпитализации. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

«Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники», — отреагировал Петросян.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что Петросяну стало плохо в собственной квартире в Хамовниках. У юмориста якобы сильно закружилась голова, после чего его супруга вызвала скорую.

Утверждалось, что приехавшие на вызов медики настояли на том, чтобы отвезти артиста эстрады в больницу. «Сейчас 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза», — писали авторы канала.

В декабре прошлого года Евгений Петросян прокомментировал появившееся на YouTube видео с информацией о его смерти. Юморист назвал создателя этого ролика извращенцем и заявил, что публикация встревожила его поклонников и друзей.

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Анастасия Астахова
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