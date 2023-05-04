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11:10, 4 мая 2023Россия

Стали известны подробности поджога кладбища подростками в российском регионе

Полиция проведет беседу с несовершеннолетними после поджога на кладбище в Улан-Удэ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правоохранители проведут профилактическую беседу с несовершеннолетними и их родителями после поджога на кладбище в Улан-Удэ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

Ранее очевидец снял на видео двух подростков, которые совершают поджог на территории кладбища в микрорайоне Таежный Улан-Удэ.

«Вчера днем в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о возгорании травы и мусора на кладбище по улице Залесной. Ущерб не причинен. Полицейскими установлены несовершеннолетние, которые в тот момент находились на территории кладбища без взрослых. С ними и их законными представителями будет проведена профилактическая беседа», — прокомментировали в МВД по Республике Бурятия.

23 апреля сообщалось, что в Саратовской области задержали двоих подростков в возрасте 12 и 13 лет, осквернивших и разрушивших более 50 надгробий на кладбище. В отношении их родителей были составлены административные протоколы.

До этого жительница Самары села промежностью на могильный крест со словами «ни один боженька не простит». Видеоролик с надругательством она разместила в приватном Telegram-канале, но позже удалила.

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Екатерина Смирная
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