Минспорта высказалось о финансировании выступающих в нейтральном статусе россиян

В Минспорта заявили, что будут финансировать российских спортсменов в нейтральном статусе

Министр спорта Олег Матыцин высказался о финансовой помощи российским спортсменам, которые будут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин заявил, что будет делать все необходимое для обеспечения участия спортсменов в соревнованиях. При этом он подчеркнул, что Минспорта будет изучать условия, которые будут определены федерациями. «Эти вопросы мы внимательно прорабатываем с юридической и финансовой точек зрения», — добавил чиновник.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

После этого ряд международных федераций допустили россиян до соревнований. В частности, такое решение приняли федерации дзюдо, велоспорта и каноэ.