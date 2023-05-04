Появились новые данные о состоянии госпитализированного после нападения Шведа

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что состояние баскетболиста Алексея Шведа улучшается

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин привел новые данные о состоянии госпитализированного после нападения защитника команды Алексея Шведа. Его слова приводит РИА Новости.

Ватутин заявил, что 34-летний спортсмен пока остается в больнице, но его состояние улучшается. «Я как раз сейчас общался с Алексеем. Он идет на поправку, может быть, не так быстро, как всем хотелось бы», — подчеркнул он, добавив, что о сроках выписки говорить рано.

3 мая МВД сообщило о задержании трех подозреваемых в нападении на Шведа. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.