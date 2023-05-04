Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:50, 4 мая 2023Мир

Захарова назвала ответственных за агрессию Украины против России

Захарова: за все действия Киева отвечают лидеры НАТО — США и Великобритания

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

За все агрессивные действия Киева отвечают лидеры НАТОСША и Великобритания, а также их кураторы, которые контролируют киевский режим и направляют его против России. Ответственных назвала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.

«За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы», — отметила она, добавив, что они же внушили Киеву «чувство абсолютной безнаказанности и вседозволенности».

Также Захарова заявила, что именно страны Запада уничтожили легитимную власть на Украине, снабдив деньгами и оружием прозападных авантюристов и бандитов.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева защиту своей территории в конфликте. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев непричастен к этой атаке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Командир «Ахмата» заявил о готовности российских сил отразить наступление ВСУ
87-летний Далай-лама раскрыл секрет вечной молодости
Санкции обвалили российский экспорт леса
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о потерях ВСУ под Белогоровкой
Российского хоккеиста признали первой звездой матча плей-офф НХЛ
Захарова назвала ответственных за агрессию Украины против России
Полиция в Финляндии начала расследование нападения на российское консульство
МИД Франции назвал атаку на Кремль странным и загадочным инцидентом
Электропоезд насмерть сбил человека на подмосковной станции
Сирия отреагировала на атаки беспилотников на Кремль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.