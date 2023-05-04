Захарова назвала ответственных за агрессию Украины против России

Захарова: за все действия Киева отвечают лидеры НАТО — США и Великобритания

За все агрессивные действия Киева отвечают лидеры НАТО — США и Великобритания, а также их кураторы, которые контролируют киевский режим и направляют его против России. Ответственных назвала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.

«За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы», — отметила она, добавив, что они же внушили Киеву «чувство абсолютной безнаказанности и вседозволенности».

Также Захарова заявила, что именно страны Запада уничтожили легитимную власть на Украине, снабдив деньгами и оружием прозападных авантюристов и бандитов.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева защиту своей территории в конфликте. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев непричастен к этой атаке.

