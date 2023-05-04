Еще в одном российском регионе ввели запрет на запуск беспилотников

В Архангельской области ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов

Власти Архангельской области ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий указ опубликован на сайте правительства российского региона.

«Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Архангельской области», — сказано в документе. Исключение составят беспилотники, используемые органами государственной власти и местного самоуправления.

В пресс-службе администрации региона добавили, что такие меры вводятся для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск беспилотников в столице. Позже запрет на запуск БПЛА ввели в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Хабаровском крае и других регионах.