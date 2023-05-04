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13:46, 4 мая 2023Россия

Еще в одном российском регионе ввели запрет на запуск беспилотников

В Архангельской области ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов

Фото: Dose Media / Unsplash

Власти Архангельской области ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий указ опубликован на сайте правительства российского региона.

«Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Архангельской области», — сказано в документе. Исключение составят беспилотники, используемые органами государственной власти и местного самоуправления.

В пресс-службе администрации региона добавили, что такие меры вводятся для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск беспилотников в столице. Позже запрет на запуск БПЛА ввели в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Хабаровском крае и других регионах.

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Варвара Родикова
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