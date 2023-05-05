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11:30, 5 мая 2023Мир

Лавров пообещал «конкретные действия» в ответ на атаку беспилотников на Кремль

Глава МИД Лавров заявил, что Россия ответит на атаку БПЛА на Кремль конкретными действиями

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал атаку беспилотников на Кремль на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Трансляция его разговора с журналистами велась на YouTube.

Он заявил, что Москва ответит на это «конкретными действиями», а не разговорами. «Мы будем отвечать не разговорами о том, казус белли это или нет... а будем отвечать конкретными действиями», — подчеркнул Лавров.

Глава ведомства также прокомментировал нападения пословицей «русские долго запрягают».

Министр прибыл на СМИД ШОС ранее в пятницу. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, на заседании его приветствовал индийский коллега Субраманьям Джайшанкар.

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Виктория Кондратьева
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