Лавров пообещал «конкретные действия» в ответ на атаку беспилотников на Кремль

Глава МИД Лавров заявил, что Россия ответит на атаку БПЛА на Кремль конкретными действиями

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал атаку беспилотников на Кремль на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Трансляция его разговора с журналистами велась на YouTube.

Он заявил, что Москва ответит на это «конкретными действиями», а не разговорами. «Мы будем отвечать не разговорами о том, казус белли это или нет... а будем отвечать конкретными действиями», — подчеркнул Лавров.

Глава ведомства также прокомментировал нападения пословицей «русские долго запрягают».

Министр прибыл на СМИД ШОС ранее в пятницу. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, на заседании его приветствовал индийский коллега Субраманьям Джайшанкар.