Тренер ПСЖ высказался об отстранении Месси

Тренер ПСЖ Гальтье подчеркнул, что решение об отстранении Месси приняло руководство клуба

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высказался об отстранении от работы с командой аргентинского форварда Лионеля Месси. Об этом сообщает RMC Sport.

Специалист подчеркнул, что решение приняло руководство клуба. «Меня о нем проинформировали, и я подчиняюсь. Когда Лео вернется, посмотрим, что будет», — сказал Гальтье.

2 мая стало известно о решении ПСЖ отстранить Месси от тренировок и матчей на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Спортсмен отправился туда в качестве амбассадора туризма арабской страны, не предупредив руководство команды.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.