Сценарист «Битвы за Севастополь» погиб в боях за Артемовск

Сценарист «Битвы за Севастополь» Леонид Корин погиб в ходе СВО в боях за Артемовск

Один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в ходе спецоперации в боях за Артемовск. О смерти Корина сообщил его друг Павел Дроздов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», подробности гибели сценариста приводит портал «Лента новостей Крыма».

Уточняется, что Корин отправился на специальную военную операцию (СВО) в качестве добровольца в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Павел Дроздов добавил, что узнал о гибели товарища 1 мая. О дате прощания с погибшим не сообщается.

Кроме фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин участвовал в написании сценариев к сериалам «Последний мент» и «Литейный».

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погибли депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов и сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака — Денис Шестак.

Потери Российской армии в ходе спецоперации последний раз озвучивались в сентябре прошлого года. По заявлению Шойгу, ВС России на тот момент потеряли убитыми 5937 человек.