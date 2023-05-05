Небензя высказался о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Постпред России при ООН Небензя заявил, что США не согласятся перенести штаб-квартиру ООН

США никогда не согласятся перенести штаб-квартиру Организации Объединенных наций (ООН) из Нью-Йорка. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.

«Чтобы это сделать, необходимо согласие как минимум двух третей стран-членов ООН», — сказал он.

Постпред также указал на то, что добиться такого числа поддерживающих перенос штаб-квартиры организации очень тяжело в силу обстоятельств. Он пояснил, что США никогда не поддержат подобную идею, поскольку это престиж и «возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации, а также немалые деньги».

Ранее Небензя назвал смехотворным стремление ряда государств добиться того, чтобы Россию лишили председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН.

Российский МИД счел эффективной работу СБ ООН под председательством России, которое завершилось 30 апреля. В дипведомстве рассказали, что во время председательства РФ мероприятия, которые были предусмотрены апрельским мандатно-докладным циклом Совета, были проведены в полном объеме.