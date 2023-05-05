В России ограничат покупку ценных бумаг американской военной промышленности

СПБ Биржа ограничит покупку акций американского военно-промышленного комплекса

СПБ Биржа ограничит покупку акций компаний американского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявили в пресс-службе организации.

Площадка рекомендовала участникам торгов ограничить доступ инвесторов к ценным бумагам 11 компаний. Среди них — производители ракетных двигателей, оружия и боеприпасов, авиа- и аэрокосмической техники, например, Raytheon Technologies (компания изготавливает противотанковое оружие Javelin и Stinger) и Lockheed Martin (собирает ракетные комплексы HIMARS). Сроки начала действия ограничений клиенты могут уточнить у своих брокеров.

«Меры, рекомендованные Банком России, нацелены на превентивное снижение рисков для инвесторов в случае принятия нормативного акта, запрещающего покупку и продажу ценных бумаг ряда иностранных компаний», — объяснили представители биржи. При этом продавать такие бумаги инвесторы по-прежнему смогут.

Биржа ввела ограничения, не дожидаясь запрета со стороны профильных ведомств. В середине апреля Минфин начал работу над законодательным запретом торговли ценными бумагами иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые поставляют вооружение на Украину. По словам первого зампреда думского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева, зарабатывать на компаниях, из оружия которых «убивают российских военнослужащих», недопустимо.

Банк России неоднократно ужесточал правила покупки ценных бумаг недружественных стран в ответ на санкции Запада. Вначале ЦБ запретил российским инвесторам сделки по иностранным ценным бумагам, если приобретение существенно увеличит их долю в портфеле инвестора. В январе 2023 года регулятор запретил неквалифицированным инвесторам приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных стран. В марте Центробанк продлил это ограничение до 1 октября 2023 года.

