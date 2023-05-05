В Госдуме отреагировали на уголовное дело против Беркович и Петрийчук

Депутат Шолохов: художественное произведение может быть причиной расследования

Художественное произведение может быть причиной расследования позиции автора, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Так в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на уголовное дело об оправдании терроризма против театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

Ранее стало известно, что Следственный комитет задержал Евгению Беркович и Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Уголовное дело было возбуждено из-за спектакля «Финист — Ясный сокол», который рассказывает историю о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

Любое художественное произведение выражает точку зрения автора. Поэтому оно может быть подвергнуто определенному анализу Александр Шолохов депутат Госдумы

«Художественное произведение может служить основой для выводов о мнении автора. Позиция "я так вижу" многое пытается оправдать, начиная от позиции, заканчивая бесталанностью. Но то, что произведение может быть причиной расследования, не вызывает сомнений», — объяснил Шолохов.

При этом депутат заявил, что сейчас нельзя обсуждать, по каким именно параметрам и на основании каких заключений было принято решение о задержании Беркович и Петрийчук.

«Мы не знакомы с материалами делами и не можем вмешиваться в оперативные действия и те расследования, которые сейчас ведутся. На этом этапе это невозможно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что лауреата премии «Золотая маска» 2022 года Светлану Петрийчук задержали в аэропорту Внуково. В то же время стало известно, что в квартире российской писательницы Нины Катерли в Санкт-Петербурге провели обыск из-за спектакля ее внучки Беркович.

В свою очередь актриса Анастасия Сапожникова, сыгравшая одну из ролей в спектакле «Финист — Ясный сокол», заявила, что в постановке нет оправдания терроризма.

Документальный спектакль «Финист — Ясный Сокол» был поставлен в 2020 году. В 2022 году постановка получила две премии: «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам».