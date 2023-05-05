РИА Новости: купол Сенатского дворца Кремля восстановили после атаки дронов

Купол Сенатского дворца в Кремле, который был поврежден во время атаки дронов, восстановили. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента России Елену Крылову.

«Два медных листа заменены, работы завершены», — пояснила она.

Днем 3 мая стало известно о попытке атаки беспилотников на Кремль. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в результате атаки дронов были повреждены два медных листа, покрывающих купол. В свою очередь, Елена Крылова заявила, что опаленные участки кровли заменят до 5 мая.

В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом. Там также заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Украины, где и когда посчитает нужным.