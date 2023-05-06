Посол назвал аморальным запрет Берлина на показ флага России 9 Мая

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал аморальным запрет Берлина на показ флага России 9 Мая

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал действия властей Берлина на запрет показа флага России 9 Мая аморальным. Об этом сообщает ТАСС.

5 мая полиция города ввела временный запрет на использование флагов России и Украины. Свое решение там объяснили стремлением достойно почтить «память павших воинов Советской армии».

Позже стало известно, что административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, оставляя в силе ограничения на российский и советский.

27 апреля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что граждан страны, каким-либо образом демонстрирующих георгиевскую ленту 9 мая, будут штрафовать. По его словам, сейчас Министерство внутренних дел (МВД) страны готовит регламенты и скоро точно объявит, как будут наказывать за георгиевскую ленту.