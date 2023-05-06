В Берлине сняли запрет на флаг Украины на 9 мая и оставили на российский

Адвокат Хайнеманн: в Берлине снят запрет флага Украины на 9 мая и оставлен на флаг России

Административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, оставляя в силе ограничения на российский и советский. Об этом заявил адвокат Патрик Хайнеманн в Twitter-аккаунте.

«Удалось доказать незаконность запрета флагов Украины со стороны полиции Берлина 8 и 9 мая», — написал Хайнеманн, подавший ранее иск против решения полиции о запрете.

Ранее полиция Берлина ввела временный запрет на использование флагов России и Украины. Свое решение там объяснили стремлением достойно почтить «память павших воинов Советской армии».

27 апреля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что граждан страны, каким-либо образом демонстрирующих георгиевскую ленту 9 мая, будут штрафовать. По его словам, сейчас Министерство внутренних дел (МВД) страны готовит регламенты и скоро точно объявит, как будут наказывать за георгиевскую ленту.