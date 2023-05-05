В Берлине ввели временный запрет на использование флагов России и Украины

Полиция Берлина запретила использовать флаги России и Украины 8 и 9 мая у трех мемориалов

Полиция Берлина ввела временный запрет на использование флагов России и Украины. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в местных правоохранительных органах, передает ТАСС.

Отмечается, что ограничения будут действовать 8 и 9 мая, российские и украинские флаги запретят использовать у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. При этом запрет не будет распространяться на ветеранов Второй мировой войны и дипломатов.

Кроме того, около трех мемориалов запретят исполнять маршевые и военные песни, а также произносить призывы, одобряющие или прославляющие проведение специальной военной операции России на Украине.

Свое решение в берлинской полиции объяснили стремлением достойно почтить «память павших воинов Советской армии». Там отметили, что уважение к мемориалам и памяти должны быть сохранены даже на фоне украинского кризиса.

«Эта война не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в связи с символической датой, не должна выходить за рамки демократического дискурса и перерастать в конфликт или противостояние», — подчеркнули в берлинской полиции.

Ранее сообщалось, что полиция Эстонии запретила в ряде регионов проведение общественных мероприятий с использованием российской и советской символики по случаю празднования Дня Победы, чтобы «не провоцировать вражду».