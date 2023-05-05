Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 5 мая 2023Мир

В Берлине ввели временный запрет на использование флагов России и Украины

Полиция Берлина запретила использовать флаги России и Украины 8 и 9 мая у трех мемориалов

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Полиция Берлина ввела временный запрет на использование флагов России и Украины. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в местных правоохранительных органах, передает ТАСС.

Отмечается, что ограничения будут действовать 8 и 9 мая, российские и украинские флаги запретят использовать у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. При этом запрет не будет распространяться на ветеранов Второй мировой войны и дипломатов.

Кроме того, около трех мемориалов запретят исполнять маршевые и военные песни, а также произносить призывы, одобряющие или прославляющие проведение специальной военной операции России на Украине.

Свое решение в берлинской полиции объяснили стремлением достойно почтить «память павших воинов Советской армии». Там отметили, что уважение к мемориалам и памяти должны быть сохранены даже на фоне украинского кризиса.

«Эта война не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в связи с символической датой, не должна выходить за рамки демократического дискурса и перерастать в конфликт или противостояние», — подчеркнули в берлинской полиции.

Ранее сообщалось, что полиция Эстонии запретила в ряде регионов проведение общественных мероприятий с использованием российской и советской символики по случаю празднования Дня Победы, чтобы «не провоцировать вражду».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин пригрозил выводом ЧВК из Артемовска в случае нехватки боеприпасов
«ВКонтакте» запустила линейку уникальных сервисов
В Киеве сообщили о возвращении тел 80 военных
Стилист раскрыла секреты Кейт Миддлтон для идеального внешнего вида
10-летней девочке с инвалидностью отказали в зачислении в российскую школу
Путин пригласил президента Таджикистана на парад Победы
Орбан обозначил заинтересованных в эскалации конфликта на Украине
Пожар на российском заводе с горючими жидкостями попал на видео
В Берлине ввели временный запрет на использование флагов России и Украины
Александр Емельяненко рассказал о мотивации перестать употреблять алкоголь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.