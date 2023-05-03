В ряде регионов Эстонии запретили использовать российскую символику на 9 Мая

Полиция Эстонии запретила мероприятия с российской и советской символикой на 9 Мая

Полиция Эстонии запретила в ряде регионов проведение общественных мероприятий с использованием российской и советской символики по случаю празднования Дня Победы, передает портал ERR.

Ограничение распространяется на регионы с большой численностью русского населения, а именно уездов Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. В них с 5 по 9 мая запрещается демонстрировать «враждебную символику» России и СССР, чтобы «не спровоцировать вражду».

По словам начальника Ида-Харьюского отделения полиции Рогера Кумма, запрет касается публичных собраний, выступлений в поддержку российской специальной военной операции на Украине, а также агитации в пользу подобных мероприятий и оказания помощи в их проведении.

Ранее полиция Эстонии пообещала жестко реагировать на демонстрацию «враждебной символики». «Эстонская полиция не запрещает поминовение погибших. На кладбище можно преклонить голову и возложить цветы, но поминовение не должно использоваться для разжигании ненависти», — заявил представитель эстонской полиции.