Полиция Эстонии пообещала жестко реагировать на «враждебную символику» 9 мая

В полиции Эстонии заявили о готовности жестко реагировать на «враждебную символику» 9 мая

Запрета на поминовение погибших 9 мая в Эстонии не будет, однако силовые структуры будут жестко реагировать на демонстрацию «враждебной символики» и пропаганду войны, заявил начальник Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм. Его слова передает эстонский портал ERR.

«Эстонская полиция не запрещает поминовение погибших. На кладбище можно преклонить голову и возложить цветы, но поминовение не должно использоваться для разжигании ненависти», — сказал полицейский.

Он также отметил, что эстонские силовики будут жестко реагировать на проявления «враждебной символики», не уточнив, какая именно символика имеется в виду.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что в ведомстве осуждают политику Эстонии, направленную на «выдавливание русскоязычного меньшинства из всех сфер общественной жизни». По ее словам, власти республики делают все, чтобы «лишить русскоязычных доступа к родному языку и культуре и связи с исторической родиной и таким образом вытравить их национальную идентичность».