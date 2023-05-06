Байден призвал не дать Обаме выиграть выборы

Президент США Байден оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы Бараку Обаме

Президент США Джо Байден в беседе с телеканалом MSNBC оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы бывшему американскому лидеру Бараку Обаме.

«Мы не можем позволить Обаме. <…> Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад, и вновь стать президентом», — заявил американский лидер.

Барак Обама — 44-й президент США. Он возглавлял Соединенные Штаты с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года.

Ранее Байден неоднократно оговаривался во время своих выступлений. Например, в апреле глава США перепутал регбистов с британскими боевиками радикальных взглядов, сражавшихся на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость.

Также ранее американский президент оговорился во время своей речи, перепутав Ирак и Иран. Политик, рассказывая о военной службе своего старшего сына Бо, заявил, что был в Ираке и Иране, но потом добавил, что ошибся.