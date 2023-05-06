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04:32, 6 мая 2023Экономика

В Финляндии альтернативой российскому топливу стал итальянский мусор

Yle: в Финляндии альтернативой российскому топливу стал итальянский мусор

Фото: Tom Little / Reuters

Финляндия после начала специальной военной операции прекратила импорт древесины из России, вследствие чего энергетические компании страны лишились большого объема топлива. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что альтернативой российскому топливу стали отходы, в частности, из Италии. По данным издания, в последние годы Финляндии приходилось вывозить за границу сотни тонн мусора, поскольку заводы по сжиганию бытовых отходов не успевали его перерабатывать. Однако теперь стране приходится мусор ввозить из-за рубежа.

По словам коммерческого директора Vantaan Energia Калле Патомери, на сегодняшний день для работы объектов на полную мощность Финляндии не хватает собственного мусора. «На практике около четверти используемого нами топлива приходится заменять иностранным», — сказала она.

Ранее президент Кипра Никос Христодулидис предложил альтернативу российскому газу в ходе выступления на Дельфийском экономическом форуме. Христодулидис признал, что ресурсы Восточного Средиземноморья не смогут заменить российский газ полностью. «Но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от Российской Федерации», — отметил он.

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Марина Совина
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