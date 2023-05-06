Генпрокуратура взяла на контроль следствие по факту подрыва машины Прилепина

Генпрокуратура РФ займется расследованием уголовного дела по факту подрыва авто Прилепина

Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход и результаты следствия по уголовному делу, возбужденному по факту подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ведомства.

По данному факту ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ. На место происшествия незамедлительно выехал первый заместитель прокурора Нижегородской области для установления всех обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.

В подрыве автомобиля подозревают мужчину, которого задержали у лесного массива в ходе плана «Перехват» в Нижегородской области. В МВД уточнили, что задержанным является мужчина 1993 года рождения, ранее он был судим. Сейчас продолжается розыск возможных соучастников.

Инцидент произошел утром 6 мая в поселке Пионерское около города Бор Нижегородской области. В автомобиле передвигался Прилепин со своей дочерью и охранником. Девочку высадили из машины, через несколько минут автомобиль взорвался. Охранник погиб, Прилепина госпитализировали в тяжелом состоянии — по некоторым данным, у него сломаны обе ноги, однако он уже находится в сознании.