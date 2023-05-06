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14:20, 6 мая 2023Россия

Появилось фото с места взрыва автомобиля Прилепина

СКР опубликовал фото с места взрыва машины Прилепина, в результате которого погиб охранник

Фото: Telegram-канал «Следком»

Следственный комитет России (СКР) опубликовал фото с места взрыва автомобиля писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина. Соответствующий снимок появился в Telegram-канале ведомства.

На фотографии запечатлена глубокая воронка, образовавшаяся в результате взрыва, и перевернутый автомобиль. Также на снимке видно, что машину Прилепина разорвало на две части.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате случившегося Прилепин был тяжело ранен.

Telegram-канал WarGonzo также сообщал, что в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве она не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя, он был за рулем машины.

Мужчину, который может быть причастен к подрыву, задержала полиция.

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Варвара Кошечкина
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