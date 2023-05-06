Глава Крыма призвал ликвидировать причастных к подрыву автомобиля Прилепина

Глава Крыма Аксенов: нужно ликвидировать причастных к подрыву автомобиля Прилепина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что необходимо наказать всех причастных к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина. Его цитирует РИА Новости.

Аксенов призвал ликвидировать не только исполнителей дела, но и его вдохновителей. По его словам, только таким способом можно остановить волну террора. «Надо не говорить, а действовать. Молча и решительно. Опыт у наших военных и спецслужб в этом плане большой», — сказал он, предложив пополнить список «уничтоженных террористов» новыми именами.

Также глава Крыма пожелал Прилепину скорейшего выздоровления.