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16:50, 6 мая 2023Россия

Глава Крыма призвал ликвидировать причастных к подрыву автомобиля Прилепина

Глава Крыма Аксенов: нужно ликвидировать причастных к подрыву автомобиля Прилепина

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что необходимо наказать всех причастных к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина. Его цитирует РИА Новости.

Аксенов призвал ликвидировать не только исполнителей дела, но и его вдохновителей. По его словам, только таким способом можно остановить волну террора. «Надо не говорить, а действовать. Молча и решительно. Опыт у наших военных и спецслужб в этом плане большой», — сказал он, предложив пополнить список «уничтоженных террористов» новыми именами.

Также глава Крыма пожелал Прилепину скорейшего выздоровления.

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Варвара Кошечкина
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