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15:17, 6 мая 2023Россия

Жена Прилепина прокомментировала подрыв его машины

Жена писателя Захара Прилепина заявила, что в его адрес поступало много угроз

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Жена Захара Прилепина Мария прокомментировала подрыв машины писателя, заявив, что в его адрес поступало много угроз. При этом она уточнила, что перед взрывом он угроз не получал. Ее слова передают «Известия».

«Много приходило угроз много лет. Конкретно перед этим (взрывом — прим. «Ленты.ру») угроз не было. А в целом они всегда были, это ни для кого не секрет», — рассказала супруга писателя.

Жена Прилепина добавила, что сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор.

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Олег Давыдов
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