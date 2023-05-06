Спутник «Метеор-М» № 2-3 доставили на Восточный

«Роскосмос»: спутник «Метеор-М» № 2-3 доставлен на космодром Восточный

Российский гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-3 доставлен на космодром Восточный для подготовки к запуску ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что космический аппарат необходим, в частности, «для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве».

В отличие от «Метеором-М» № 2-2, новый космический аппарат оснащен радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой и гелиофизическими приборами. «Это позволит обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров», — отметили в госкорпорации.

В апреле ТАСС со ссылкой на организацию «Агат» сообщил, что в России будет создана ракета космического назначения «Старт-1М», предназначенная для запуска нагрузки с космодромов Плесецк и Восточный.

В том же месяце гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов пообещал, что в 2023 году с Восточного состоятся три пуска.