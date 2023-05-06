В США оценили ролик про российскую армию

Журналист из США Хинкл восхитился роликом Минобороны России о службе в армии по контракту

Русские справились бы с защитой родины лучше, чем американцы. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте журналист из США Джексон Хинкл, оценивая ролик Минобороны России о службе в армии по контракту.

«В то время как американская армия создает объявления о вербовке, в которых трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах, русские придерживаются более традиционного подхода. Я знаю, кого бы я предпочел видеть защитником своей страны», — восхитился Хинкл.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт снялся в рекламе службы по контракту. К коллеге присоединился губернатор Брянской области Александр Богомаз.

19 апреля Минобороны России показало новый ролик, призывающий пойти на службу в Вооруженных силах по контракту. Героями 30-секундного видео стали охранник в магазине, фитнес-тренер и таксист.