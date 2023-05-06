Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 6 мая 2023Интернет и СМИ

В США оценили ролик про российскую армию

Журналист из США Хинкл восхитился роликом Минобороны России о службе в армии по контракту
СюжетМинобороны:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Русские справились бы с защитой родины лучше, чем американцы. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте журналист из США Джексон Хинкл, оценивая ролик Минобороны России о службе в армии по контракту.

«В то время как американская армия создает объявления о вербовке, в которых трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах, русские придерживаются более традиционного подхода. Я знаю, кого бы я предпочел видеть защитником своей страны», — восхитился Хинкл.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт снялся в рекламе службы по контракту. К коллеге присоединился губернатор Брянской области Александр Богомаз.

19 апреля Минобороны России показало новый ролик, призывающий пойти на службу в Вооруженных силах по контракту. Героями 30-секундного видео стали охранник в магазине, фитнес-тренер и таксист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минздрав России задумал ужесточить продажу алкоголя
Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США
На картине «Мона Лиза» Леонардо да Винчи идентифицировали мост
В США оценили ролик про российскую армию
В Берлине сняли запрет на флаг Украины на 9 мая и оставили на российский
Врач привел порядок действий при укусе клеща
Участника штурма Капитолия приговорили к 14 годам тюрьмы
В США рассказали о способе уничтожения Западом украинских солдат
Украинские военные пожаловались на атаки российской артиллерии
В США на принадлежащем компании Shell НПЗ произошел пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.