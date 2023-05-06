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13:57, 6 мая 2023Спорт

Роналдиньо обратился к критикам Месси

Футболист Роналдиньо заявил, что не может понять оскорбления в адрес Лионеля Месси

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо обратился к критикам нападающего сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси. Его слова приводятся в Twitter Barça Buzz.

Спортсмен заявил, что не может понять свист и оскорбления в адрес Месси. «Если вы освистываете лучшего игрока мира, кому вы будете аплодировать?», — задался он вопросом.

2 мая стало известно о решении ПСЖ отстранить Месси от тренировок и матчей на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Спортсмен отправился туда в качестве амбассадора туризма арабской страны, не предупредив руководство команды. Месси извинился перед одноклубниками, однако болельщики все равно остались недовольны действиями футболиста.

Месси подписал контракт с парижанами в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Анастасия Борисова
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