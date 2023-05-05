Месси сделал заявление после отстранения от тренировок с ПСЖ

Лионель Месси принес извинения ПСЖ за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сделал заявление после отстранения от тренировок с командой. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять», — заявил форвард. Он принес извинения партнерам по команде и сообщил, что ожидает решения руководства клуба относительно его будущего.

2 мая стало известно о решении ПСЖ отстранить Месси от тренировок и матчей на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Спортсмен отправился туда в качестве амбассадора туризма арабской страны, не предупредив руководство команды.

Месси подписал контракт с парижанами в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.