Отец Шведа рассказал о состоянии избитого баскетболиста

Отец Алексея Шведа заявил, что баскетболист чувствует себя лучше

Виктор Швед, отец защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии сына после избиения. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я был в больнице вместе с детьми. Он обрадовался. Он чувствует себя лучше, намного лучше», — заявил отец спортсмена, подчеркнув, что присылает сыну фотографии с матчей плей‑офф Единой лиги ВТБ.

5 мая суд в Москве арестовал четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина, их водителя Юсуфа и 19-летнего Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.