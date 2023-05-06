Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
Сегодня
14:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Милан
Сегодня
16:00 (Мск)
Лацио
Италия - Серия А|34-й тур
Торпедо М
Сегодня
16:30 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
17:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Рома
Сегодня
19:00 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|34-й тур
12:54, 6 мая 2023Спорт

Отец Шведа рассказал о состоянии избитого баскетболиста

Отец Алексея Шведа заявил, что баскетболист чувствует себя лучше

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Виктор Швед, отец защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии сына после избиения. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я был в больнице вместе с детьми. Он обрадовался. Он чувствует себя лучше, намного лучше», — заявил отец спортсмена, подчеркнув, что присылает сыну фотографии с матчей плей‑офф Единой лиги ВТБ.

5 мая суд в Москве арестовал четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина, их водителя Юсуфа и 19-летнего Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взрыве автомобиля Захара Прилепина
Захарова возложила на США и Великобританию взрыв машины с Прилепиным
48-летняя Алла Довлатова продемонстрировала фигуру в купальнике
В Нижегородской области ввели план «Перехват» после взрыва машины Прилепина
В МВД подтвердили взрыв автомобиля Прилепина
Названы ответственные за подрыв машины Захара Прилепина
Песков отреагировал на взрыв автомобиля Захара Прилепина
Сбербанк открыл первый офис в Крыму
Прилепина госпитализировали с ранением ног после подрыва его машины
Отец Шведа рассказал о состоянии избитого баскетболиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.