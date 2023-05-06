ВСУ показали охваченный боями Артемовск

Русская весна: украинские военные показали охваченный боями Артемовск

В сети распространились снятые Вооруженными силами Украины (ВСУ) кадры охваченного боями Артемовска (украинское название — Бахмут). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах можно увидеть разрушенные многоэтажные дома, в которых ВСУ размещали огневые точки.

«Бахмут (...). Все ********** [разрушено]», — сказал один из украинских военнослужащих.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков оценил шансы ВСУ деблокировать Артемовск. По его словам, если такая попытка будет предпринята, неизвестно, окажется ли она удачной.

Перед этим командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске довольно сложной. Он заявил, что в бой постоянно идут новые штурмовые группы ЧВК «Вагнер» и российских десантников.