Захарова высмеяла заявление Байдена об американской нации

Мария Захарова высмеяла заявление Байдена о платящей по счетам американской нации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена о том, что американцы — нация, которая платит по счетам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Что вы делаете? Счета оплачиваете? <...> У США госдолг 31,4 триллиона долларов. И каждую минуту он увеличивается на два миллиона», — подчеркнула Захарова.

В апреле спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

Ранее американский лидер назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время. Так, 80-летний политик заявил, что «набрался чертовски много мудрости». Байден также выразил уверенность, что «доказал свою честность и эффективность» американскому народу. И, несмотря на преклонный возраст, готов вновь поучаствовать в выборах.

