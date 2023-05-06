MSNBC: Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время

Американский глава Джо Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время. Так, 80-летний политик заявил в интервью телеканалу MSNBC, что «набрался чертовски много мудрости».

«К тому же мне известно больше, чем подавляющему большинству людей, у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост», — также объяснил президент.

Байден выразил уверенность, что «доказал свою честность и эффективность» американскому народу. И, несмотря на преклонный возраст, готов вновь поучаствовать в выборах.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля действующий президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. В обращении, выпущенном в Twitter, он назвал своей работой защищать американскую демократию.

В свою очередь, бывший глава США Дональд Трамп заявил, что он способен трижды победить на следующих президентских выборах. Также он назвал своего преемника на посту главы Белого дома Байдена некомпетентным и высмеял его физические способности. В ноябре прошлого года Трамп официально объявил об участии в будущих президентских выборах.