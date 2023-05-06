Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США
Американский глава Джо Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время. Так, 80-летний политик заявил в интервью телеканалу MSNBC, что «набрался чертовски много мудрости».
«К тому же мне известно больше, чем подавляющему большинству людей, у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост», — также объяснил президент.
Байден выразил уверенность, что «доказал свою честность и эффективность» американскому народу. И, несмотря на преклонный возраст, готов вновь поучаствовать в выборах.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля действующий президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. В обращении, выпущенном в Twitter, он назвал своей работой защищать американскую демократию.
В свою очередь, бывший глава США Дональд Трамп заявил, что он способен трижды победить на следующих президентских выборах. Также он назвал своего преемника на посту главы Белого дома Байдена некомпетентным и высмеял его физические способности. В ноябре прошлого года Трамп официально объявил об участии в будущих президентских выборах.