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04:13, 6 мая 2023Мир

Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США

MSNBC: Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский глава Джо Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время. Так, 80-летний политик заявил в интервью телеканалу MSNBC, что «набрался чертовски много мудрости».

«К тому же мне известно больше, чем подавляющему большинству людей, у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост», — также объяснил президент.

Байден выразил уверенность, что «доказал свою честность и эффективность» американскому народу. И, несмотря на преклонный возраст, готов вновь поучаствовать в выборах.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля действующий президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. В обращении, выпущенном в Twitter, он назвал своей работой защищать американскую демократию.

В свою очередь, бывший глава США Дональд Трамп заявил, что он способен трижды победить на следующих президентских выборах. Также он назвал своего преемника на посту главы Белого дома Байдена некомпетентным и высмеял его физические способности. В ноябре прошлого года Трамп официально объявил об участии в будущих президентских выборах.

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Марина Совина
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