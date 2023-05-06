Названа главная цель визита Зеленского в Европу

Политолог Перлин: поездка Зеленского в Европу призвана увеличить его рейтинг и поддержку

Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Европу призвана увеличить его рейтинг и поддержку, так как он испытывает проблемы во внутренних делах страны. Главную цель визита политика назвал политолог Дмитрий Перлин в беседе с Ura.ru.

«Постепенно его поддержка падает. Все больше звучит критики на темы разногласий между военным и политическим руководством. Существует мнение, что Зеленский допустил серьезные ошибки в части вывода людей из Бахмута», — рассказал эксперт.

По его словам, на фоне этого была организована поездка президента Украины в международные структуры, в том числе с военными целями. Перлин подчеркнул, что Зеленский заручился поддержкой в части возможной поставки оружия.

Однако, как считает политолог, сама поездка играет не такую важную роль в судьбе политика, как предстоящее контрнаступление. В последнее время западные партнеры Киева серьезно критикуют Зеленского, отметил Перлин.

«Есть мнение, что в какой-то момент может принять решение и даже сменить руководство. США достаточно умело жонглируют различными политиками», — резюмировал эксперт.

Ранее кандидат политических наук Станислав Бышок заявил, что основная цель визита президента Украины в страны Евросоюза — это подтверждение уже существующих договоренностей. 4 мая стало известно, что Зеленский покинул Финляндию, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы, и прибыл в Нидерланды.

Днем ранее, 3 мая, политик встретился с лидером Финляндии Саули Ниинисте. Главы государств обсудили военную поддержку Украины, двусторонние отношения между странами и глобальную политическую обстановку.

Кроме того, сообщалось, что политик принял приглашение президента Португалии Аугушту Сантуша Силвы посетить Лиссабон и выступить в парламенте страны.