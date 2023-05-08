Против двух актрис возбудили дела из-за появления на публике без хиджаба

В Иране возбудили дела против актрис Косари и Деган из-за выхода на публику без хиджаба

В Иране в отношении двух киноактрис, Баран Косари и Шагайе Деган, были возбуждены дела из-за того, что они вышли на публику без хиджаба. Об этом сообщает Times of Israel.

Дело Косари было направлено в суд после того, как она появилась на похоронах актера с непокрытой головой. Деган ранее была замечена без хиджаба в кафе. Уточняется, что обеим актрисам может грозить штраф или лишение свободы.

В издании указали, что перед этим в Иране аналогичные дела были возбуждены против четырех других актрис. Некоторые из них были отмечены наградами за успехи в киноиндустрии страны.

Ранее иранское новостное агентство сообщило о задержании нескольких женщин без хиджаба, которые признались, что саботировали обязательную в стране норму дресс-кода, выполняя порученное им задание. Перед этим Министерство образования и воспитания Ирана заявило, что вузы откажут в образовании женщинам, не соблюдающим правила ношения хиджаба.

Вопрос покрытия женщинами головы особенно обострился в Иране из-за смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией за якобы неправильное ношение хиджаба. После этого в стране разгорелись массовые протесты.

