Фигуранта дела о падении карусели арестовали в Оренбурге

Суд арестовал главу ООО «Аттракцион-сервис» Плинина по делу о падении карусели в Оренбурге

Суд в Оренбурге арестовал на два месяца одного из фигурантов дела о падении в городском парке карусели. Об этом говорится в Telegram-канале Дзержинского районного суда Оренбурга.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана главе ООО «Аттракцион-сервис», предоставляющей услуги отдыхающим в парке, где случилось происшествие.

«Дзержинский районный суд г. Оренбурга рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Оренбургской области об избрании меры пресечения в отношении руководителя ООО «Аттракцион-сервис» А. Плинина (...) Постановлением Дзержинского районного суда г. Оренбурга Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07.07.23 г.», — сообщили в суде в понедельник, 8 мая.

О задержании руководителей коммерческих организаций, которые занимались обслуживанием аттракционов в парке, где рухнула карусель, сообщалось 7 мая. Уточнялось, что речь идет о компаниях «Аттракцион-сервис» и ООО «Винтаж».

6 мая в парке «Оренпарк» рухнул аттракцион «Вихрь», на котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в механизме аттракциона. Пострадали около 20 человек, включая несовершеннолетних.