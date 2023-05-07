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12:39, 7 мая 2023Силовые структуры

СКР задержал руководителей обслуживающих аттракционы в Оренбурге организаций

СКР: в Оренбурге задержаны руководители организаций, обслуживающих аттракционы в парке

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

В Оренбурге задержали руководителей коммерческих организаций, которые занимались обслуживанием аттракционов в парке, где рухнула карусель. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Следственного комитета России (СКР).

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту падения карусели в парке имени 50 лет СССР ("Орен-парк") по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293, п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что следователи и криминалисты провели обыски в ООО «Аттракцион-Сервис», представляющей услуги отдыхающим в парке, и в ООО «Винтаж», которая отвечает за техническое обслуживания аттракционов. Изъята документация об организации работы каруселей и их обслуживания. По результатам обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители компаний.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

6 мая в парке «Оренпарк» рухнул аттракцион «Вихрь», на котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в механизме аттракциона. Пострадали около 20 человек, включая несовершеннолетних детей.

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Варвара Кошечкина
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