СКР задержал руководителей обслуживающих аттракционы в Оренбурге организаций

СКР: в Оренбурге задержаны руководители организаций, обслуживающих аттракционы в парке

В Оренбурге задержали руководителей коммерческих организаций, которые занимались обслуживанием аттракционов в парке, где рухнула карусель. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Следственного комитета России (СКР).

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту падения карусели в парке имени 50 лет СССР ("Орен-парк") по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293, п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что следователи и криминалисты провели обыски в ООО «Аттракцион-Сервис», представляющей услуги отдыхающим в парке, и в ООО «Винтаж», которая отвечает за техническое обслуживания аттракционов. Изъята документация об организации работы каруселей и их обслуживания. По результатам обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители компаний.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

6 мая в парке «Оренпарк» рухнул аттракцион «Вихрь», на котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в механизме аттракциона. Пострадали около 20 человек, включая несовершеннолетних детей.