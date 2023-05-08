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13:57, 8 мая 2023Бывший СССР

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание в западной части Артемовска

РИА Новости: бойцы «Вагнера» взяли штурмом здание вблизи медучилища в Артемовске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что бойцы «Вагнера» ворвались в строение и зачистили его, забрасывая гранатами и стреляя очередями в помещения, чтобы подавить возможное сопротивление. Затем начался огонь на подавление позиций противника в соседних зданиях.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о мощном наступлении ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Других подробностей он не привел.

В свою очередь глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы «Вагнера» продвинулись до 280 метров на различных направлениях. Под контролем украинских сил находится 2,37 квадратных километра.

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Екатерина Ештокина
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