Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание в западной части Артемовска

РИА Новости: бойцы «Вагнера» взяли штурмом здание вблизи медучилища в Артемовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что бойцы «Вагнера» ворвались в строение и зачистили его, забрасывая гранатами и стреляя очередями в помещения, чтобы подавить возможное сопротивление. Затем начался огонь на подавление позиций противника в соседних зданиях.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о мощном наступлении ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Других подробностей он не привел.

В свою очередь глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы «Вагнера» продвинулись до 280 метров на различных направлениях. Под контролем украинских сил находится 2,37 квадратных километра.