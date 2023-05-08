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01:36, 8 мая 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о мощном наступлении «Вагнера» в Артемовске

Владимир Рогов сообщил о мощном наступлении ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Фото: РИА Новости

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о мощном наступлении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом он написал в своем Telegram.

«В эти минуты оркестр пошел на мощный штурм в Бахмуте. С Богом, ребята!» — заявил Рогов. Других подробностей он не сообщил.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы «Вагнера» продвинулись до 280 метров на различных направлениях. Под контролем украинских сил находится 2,37 квадратных километра.

До этого Пригожин ответил на призывы к компании не покидать Артемовск до полного взятия города. Он уточнил, что на сегодняшний день около 95 процентов города находится под контролем российских военных, а оставшиеся пять процентов не играют роли для их дальнейшего продвижения в западную часть Украины.

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Марина Совина
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