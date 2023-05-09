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06:28, 9 мая 2023Спорт

В США признал вину первый обвиняемый по «закону Родченкова»

В США впервые в истории вынесут приговор в соответствии с «законом Родченкова»
Григорий Родченков

Григорий Родченков. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В США впервые в истории вынесут приговор в соответствии с «законом Родченкова». Американский врач Эрик Лира признался в предоставлении допинга участникам Олимпийских игр в Токио, сказано в заявлении Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Лира обвиняется в передаче запрещенных веществ нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и бегунье Блессинг Окагбаре перед Олимпиадой.

Медик рекомендовал атлетам в случае обнаружения допинга обвинять во всем употребленное в пищу мясо. Прокурор Дэмиан Уильямс назвал признание Лиры «переломным моментом для международного спорта».

В январе 2022 года США зафиксировали первый случай применения «акта Родченкова». Прокуратура воспользовалась законом, предъявив обвинение Лире. Следствие указало, что врач снабжал запрещенными препаратами как минимум двух атлетов, включая обладательницу серебра на Олимпиаде-2008.

«Акт Родченкова» был подписан предыдущим президентом США Дональдом Трампом в 2020 году. Законопроект предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства. В 2015 году он бежал в США.

Марина Совина
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