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20:44, 9 мая 2023Спорт

Стало известно о пропуске ЧМ капитаном сборной Словакии из-за переговоров с КХЛ

Sport.cz: капитан сборной Словакии Мартин Гернат не сыграет на ЧМ из-за переговоров с КХЛ

Фото: Michela Locatelli / Globallookpress.com

Стало известно, что капитан сборной Словакии по хоккею Мартин Гернат пропустит чемпионат мира 2023 года из-за переговоров о переходе в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом сообщает Sport.cz.

По официальной версии, спортсмен не сыграет на турнире из-за травмы. Однако, по информации издания, Гернат не поможет национальной команде, потому что готовится перейти в российский клуб.

9 сентября 2022 года в Федерации хоккея Словакии заявили, что намерены вызывать хоккеистов в сборную в соответствии с их текущей формой вне зависимости от того, в какой лиге они выступают. Однако в марте в организации изменили решение, отказавшись от сотрудничества с хоккеистами из КХЛ.

Гернат — бронзовый призер Олимпийских Игр в Пекине 2022 года. В сезоне-2022/2023 он выступал за швейцарский хоккейный клуб «Лозанна».

Андрей Стрельцов
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