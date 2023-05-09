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10:18, 9 мая 2023Спорт

Стала известна позиция жены Месси по переходу игрока в клуб из Саудовской Аравии

L'Equipe: жена Лионеля Месси выступила против перехода игрока в клуб из Саудовской Аравии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Жена аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо выступила против перехода игрока в клуб из Саудовской Аравии. Ее позицию раскрыл L'Equipe.

Как стало известно источнику, супруга футболиста не хочет переезжать в Саудовскую Аравию с тремя маленькими детьми. Отмечается, что сам Месси на данный момент не принял окончательное решение, так как планирует остаться в Европе.

Ранее сообщалось, что форвард перейдет в саудовский «Аль-Хиляль» только в случае, если не получится совершить трансфер в «Барселону». 3 мая L’Equipe заявил, что в Саудовской Аравии готовят для Месси «самое большое предложение в истории футбола».

5 апреля сообщалось, что «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение аргентинцу. Владельцы команды готовы платить Месси 400 миллионов евро в год.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Дарья Коршунова
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